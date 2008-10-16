Карабин выстрелил от удара о землю – версия смерти прокурора

Пуля из карабина «Сайга» попала в область сердца прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы в результате трагической случайности. По крайней мере, так утверждают в прокуратуре Днепропетровской области.

Коммерсант-Украина со ссылкой на собственный источник в УМВД в Днепропетровской области публикует такую версию: прокурор во время учебных стрельб осуществлял перезарядку охотничьего карабина "Сайга" и выронил его из рук. Оружие ударилось прикладом о землю и выстрелило.

По словам источника, эта версия является "предварительной". Пуля прошла через ребро, пробила насквозь сердце и, выйдя через плечо, застряла в потолке тира. Владимир Шуба скончался на месте.

В то же время издание приводит отрывок из показаний двух свидетелей, которые вместе с прокурором находились в тире, якобы, непосредственно в момент выстрела: "Судя по показаниям людей, находившихся рядом с Владимиром Васильевичем, он был в прекрасном настроении. Совершив несколько отличных выстрелов из своего нового карабина `Сайга`, он начал перезаряжать его. Внезапно ему стало плохо, и он выронил карабин из рук".

Несчастный случай – это только предварительный вывод, утверждает источник, "все еще может измениться". "Может, например, выясниться, что его друзей вообще не было в тире в то время, когда он стрелял, или откроются другие обстоятельства. Тогда будет возбуждено уголовное дело, и мы начнем расследование. А пока идет проверка".

Вчера около 10.00 Владимир Шуба в сопровождении своих друзей – сотрудника днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова и предпринимателя (имена которых не разглашаются) – прибыл на территорию спортивно-развлекательного комплекса "Беркут", расположенного в жилмассиве "Фрунзенский" в Днепропетровске. По данным источника, прокурор "приехал отдохнуть и пострелять по мишеням в тире".

Позже появилась информация о том, что Владимир Шуба погиб от пулевого ранения в сердце из-за неосторожного обращения с оружием. Отметим, что официально сотрудники правоохранительных органов отказываются комментировать подробности расследования обстоятельств смерти прокурора. "Это был несчастный случай. Владимир Васильевич погиб в результате трагической случайности. Мы уже подготовили некролог",– сказала старший помощник прокурора Днепропетровской области Светлана Черная.