Есть ли основания для подорожания бензина?

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club», член правления Украинской народной партии Александр ТОДИЙЧУК заявляет, что сегодня нет оснований для повышения цен на бензин в Украине.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

По словам эксперта, «Антимонопольный комитет должен выяснить, является ли честной цена на нефтепродукты в Украине». Так А.ТОДИЙЧУК расценил заявление АМК о начале проверки деятельности нефтетрейдеров Киевского региона на предмет возможного сговора относительно повышения цен.

Он заметил, что «украинский рынок нефтепродуктов совершеннее, чем рынок газа».

В то же время, «контроль над «нефтяным» рынком удерживают 4-5 компаний, которые фактически формируют ценовую политику в Украине», – считает эксперт.

А.ТОДИЙЧУК назвал «подозрительным тот факт, что украинский рынок недостаточно адекватно реагирует на мировые колебания цены на нефть». Его удивляет тот факт, что «повышение цен на мировых биржах в тот же день отражается на стоимости бензина в Украине». При этом, по словам А.ТОДИЙЧУКА, «падение цен на нефть достигает украинского рынка лишь через несколько недель, а то и месяцев». «Не удерживают ли нефтетрейдеры высокий уровень цен на бензин искусственно?», – спрашивает он.

А.ТОДИЙЧУКА также «настораживает идентичность цен на заправках разных нефтяных компаний, каждая из которых, по сути, имеет свою калькуляцию расходов».

Он также обратил внимание на тот факт, что «в Украине фактически отсутствует надлежащая дифференциация цен на нефтепродукты в зависимости от их качества, что имеет место в странах ЕС». Эксперт призвал «правительство и парламент защитить интересы украинских потребителей, установив четкие правила игры на рынке нефти и нефтепродуктов».

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины начал тщательную проверку деятельности нефтетрейдеров Киевского региона на предмет возможного сговора относительно одновременного установления одинаковых цен на бензин марки А-95.

По результатам мониторинга рынка реализации светлых нефтепродуктов АМК зафиксировал синхронное до уровня 6,15 грн./литр повышение операторами цен на бензин марки А-95 на большинстве АЗС Киева и Киевской области.