Граждане могут забирать досрочно свои депозиты

Граждане могут забрать свои депозиты из банка досрочно решением суда, заявил на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Виктор ТАРАН.

По словам депутата, сейчас в его Комитет поступают многочисленные обращения относительно решения Национального банка Украины с 13 октября запретить банкам досрочно выдавать депозиты гражданам.

В.ТАРАН считает, что в данном случае речь идет о нарушении прав человека, поэтому в комитете советуют таким людям обращаться в суд.

“Решение суда является обязательным для банка. Депозит - ваша собственность, и в исковом заявлении даже не обязательно писать, что деньги вам нужны то ли на операцию, или на что-то другое – это не их дело”, - сказал он.

В.ТАРАН заметил, что люди через суд уже возвращали себе депозиты.