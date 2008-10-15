Пьяный россиянин пытался угнать летящий из Турции самолет

Пьяный россиянин попытался угнать самолет Airbus-320 вскоре после вылета его из Антальи в Санкт-Петербург. Эту информацию подтвердил представитель посольства Турции в России.

При пролете лайнера над Черным морем один из пассажиров заявил, что он опоясан взрывным устройством и попытался пройти к кабине пилота. При попытке угонщика приблизиться к кабине один из пассажиров обезвредил его. Во время инцидента никто не пострадал.

На данный момент самолет, который пытался захватить один из пассажиров, приземлился в аэропорту Пулково, сообщает представитель пресс-службы северо-западной транспортной прокуратуры.

"Самолет приземлился, пассажиры еще не вышли, - сказала представитель пресс-службы. - В аэропорту развертывается оперативный штаб, что предусмотрено в подобных случаях

На место выехали северо-западный транспортный прокурор, руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте, управления ФСБ по Петербургу и области, а также Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте.

Как сообщил представитель пресс-службы Северо-Западного УВД на транспорте, в настоящее время силами сотрудников транспортной милиции выставлено оцепление.

"Изменений в работе аэропорта нет", - сказал сотрудник управления.

Он добавил, что правоохранительные органы будут разбираться, что конкретно произошло, потому что полной информации об инциденте в настоящее время нет.

"Дело"