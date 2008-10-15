Водителю, который насмерть сбил двух милиционеров, дали 10 лет

Суд Днепровского района Киева вынес приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором в январе 2007 года погибли двое инспекторов Госавтоинспекции Олег Шинкаренко и Руслан Остапченко, а также водитель эвакуатора.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, виновник ДТП Виктор КОВАЛЬЧУК приговорен к 10 годам лишения свободы с запрещением управлять транспортными средствами три года после отбывания наказания.

Как сообщалось, 2 января 2007 года работники милиции О.Шинкаренко и Р.Остапченко занимались оформлением материалов дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на мосту Патона в столице. Водитель «Жигулей», который ехал на большой скорости, сбил двух инспекторов Госавтоинспекции и осуществил наезд на водителя эвакуатора, прибывшего на место происшествия для загрузки поврежденного автомобиля. Вследствие аварии работники Госавтоинспекции погибли сразу, а водитель эвакуатора умер в больнице.