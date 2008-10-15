Нафтогаз создает дочку для заправочного бизнеса

НАК "Нафтогаз Украины" вернулась к идее выделения заправочного бизнеса в отдельную структуру – дочернее предприятие «Укравтогаз», пишет «Коммерсант-Украина».

По данным издания, Министерство топлива и энергетики разрешило НАК «Нафтогаз Украины» создать дочернее предприятие «Укравтогаз» для продажи сжиженного газа, говорится в распоряжении министерства №10/3138 от 8 октября.

«Выделение сети газовых заправок в отдельную компанию улучшит их работу и позволит решить проблему дефицита топлива на заправках»,– сообщил председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА. Ранее в компании отмечали, что до сих пор сеть управлялась неэффективно – продажи газа на заправках "Нафтогаз" за пять лет выросли всего на 39%, тогда как у конкурентов – более чем в десять раз.

Как напоминает издание, впервые предложение выделить заправочный бизнес «Нафтогаза» в отдельную структуру прозвучало на совещании правительства 5 февраля текущего года. Но создание «Укравтогаза» пришлось отложить, так как в начале марта член комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу Андрей СЕЛИВАРОВ (Партия регионов) обратился в Генпрокуратуру, СБУ, СНБО и ФГИ с требованием проверить его законность. По мнению депутата, если сеть окажется на балансе отдельного предприятия, то в ходе банкротства сможет быть приватизирована. Сейчас она находится на балансе «Укртрансгаза», и ее банкротство запрещено законом «О трубопроводном транспорте».

По данным «Коммерсант-Украина», СЕЛИВАРОВ намерен оспаривать формирование «Укравтогаза», и он инициирует рассмотрение этого вопроса на заседании СНБО. «Распоряжение о создании компании было подписано в спешке – в день, когда Президент распустил Верховную Раду. С начала сентября в связи с финансовым кризисом кредиторская задолженность заправочного бизнеса «Нафтогаза» выросла почти вдвое, приблизительно до 60 млн. грн.», - констатирует народный депутат.

Даже если "Укравтогаз" будет создан, решение может быть отменено в случае смены правительства. "Каждый новый глава "Нафтогаза" начинает работу с анализа деятельности предыдущего. А решение о создании "Укравтогаза" неоднозначное и может служить поводом для уголовного преследования руководства НАК",– отмечает член комитета Верховной рады по ТЭК Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Сейчас «Нафтогаз» владеет 89 газонакопительными компрессорными станциями, которыми управляет его дочерняя компания «Укртрансгаз». Ежемесячный доход сети, согласно финансовому плану «Укртрансгаза», составляет около 60 млн. грн. В министерстве говорят, что основания для создания «Укравтогаза» появились после того, как 27 августа правительство приняло постановление №794, предоставляющее Минтопэнерго право оптимизировать структуру НАК, пишет ««Коммерсант-Украина».