Кинотеатр “Жовтень” просит киевлян защитить его от продажи

Коллектив столичного кинотеатра “Жовтень” просит киевлян поддержать обращение к Киевсовету относительно запрета на продажу этого заведения культуры.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор кинотеатра “Жовтень” Людмила ГОРДЕЛАДЗЕ.

По ее словам, стало известно, что Главное управление коммунальной собственности Киева обратилось к должностным лицам столичной мэрии с инициативой подготовить продажу некоторых кинотеатров, которые находятся в коммунальной собственности, в частности, кинотеатра “Жовтень”, на аукционе. Л.ГОРДЕЛАДЗЕ сообщила, что причина, указанная ГУ коммунальной собственности, якобы “неэффективная работа, отсутствие перспектив для ее улучшения”, а также несоответствие требованиям современных комплексов.

Как отметила Л.ГОРДЕЛАДЗЕ, кинотеатр “Жовтень” является одним из старейших заведений культуры - построен в 1931 г. В то же время сегодня он имеет постоянную аудиторию и в нем проводится не только показ фильмов как основного репертуара, который демонстрируется во всех кинотеатрах города, так и украинского и европейского кино, но и другие культурные мероприятия, в частности, фестивали, премьерные показы, ретроспективы, творческие встречи киномастеров. Сегодня в кинотеатре функционирует 4 зрительных зала.

“Сейчас кинотеатр “Жовтень” является признанным в мире кинотеатром, потому что кинотеатр “Жовтень” в этом году принят в международное европейское сообщество, в сеть европейских кинотеатров “Европа синема”. Это очень почетная и очень элитная организация, куда принимаются кинотеатры, которые работают с европейским материалом, арт-хаузным репертуаром, с репертуаром, который является наиболее сложной частью мирового репертуара”, - отметила также Л.ГОРДЕЛАДЗЕ.

По ее словам, уже получена первая поддержка от этой организации - поступил первый транш поддержки – 10 тыс. евро.

Целостный имущественный комплекс кинотеатр “Жовтень”, по ее словам, сейчас не является бюджетной организацией, он передан в аренду трудовому коллективу кинотеатра (ООО “Киноман”) до 2020 г.

Она также отметила на пресс-конференции, что кинотеатр “Жовтень” не может входить в объединение 19 коммунальных предприятий “Киевкинофильм”, которое было создано решением Киевсовета в прошлом году.

“В то время кинотеатр “Жовтень” как государственное коммунальное предприятие уже не существовал и поэтому, я считаю, это была ошибочная запись относительно кинотеатра “Жовтень”, потому что он уже был в то время в аренде у трудового коллектива в ООО “Киноман”, - сказала Л.ГОРДЕЛАДЗЕ, подчеркнув, что уже не было ККП “Кинотеатр “Жовтень”, как это записано в решении, а был только целостный имущественный комплекс кинотеатр “Жовтень”.

Относительно того, можно ли инвестировать в коммунальную собственность в данном случае, о намерениях по этому поводу говорит столичная власть, Л.ГОРДЕЛАДЗЕ сказала: “Инвестировать в коммунальную собственность невозможно. Возможно реорганизовать коммунальную собственность, сделать на базе этого предприятия общество или акционерное общество, и государство или город входит своей частью и тогда это с правовой точки зрения правильно, это будет общество, где есть часть государства или города и часть инвестора. Но это не имеет никакого отношения к кинотеатру “Жовтень”, потому что у нас целостный имущественный комплекс в аренде”.

Директор кинотеатра сообщила, что сбор подписей киевлян, которые против продажи этого заведения, будет проводиться в кинотеатре “Жовтень” с 15 октября. Она напомнила, что необходимо собрать 1 тыс. подписей под документом, чтобы передать его в депутатский корпус как местную инициативу.

Согласно справке, которая была предоставлена на пресс-конференции, в кинотеатре “Жовтень” оборудованы современной техникой и сейчас действуют 2 кинозала (“Гегемон” на 400 мест и “Киноман” на 175 мест) и 2 видеозала (“Аншлаг” на 70 и “Классик” на 50 мест). В октябре будет также открыт музыкальный видеозал “Сладкая жизнь” на 20 мест. В 2007 г. на просмотрах в кинотеатре побывало 150 тыс. 703 зрителя, за 9 месяцев с.г. – 115 тыс. 342. Коллектив кинотеатра “Жовтень” насчитывает 50 чел. За 9 месяцев текущего года предприятие уплатило 1 млн. 152,8 тыс. грн. в местный и государственный бюджеты налогов, сборов и платежей. На протяжении 2008 г. основные средства предприятия пополнены на сумму 608,3 тыс. грн. – это оборудование кинозалов, кафе, ремонтные работы и т.п.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 26 апреля 2007 г. принял решение о создании на базе 19 коммунальных кинотеатров нового коммунального предприятия Киевской городской госадминистрации “ Киевкинофильм ”.

Решение было принято с целью повышения качества и конкурентоспособности украинского кино, пропаганды экранных видов украинского и мирового искусства, организации работы по широкому использованию кино- и видеофильмов, усовершенствованию форм кинообслуживания населения Киева и т.п.

В начале августа с.г. председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, советник премьер-министра Александр БРИГИНЕЦ обнародовал названия 10 муниципальных кинотеатров, которые Киевская городская госадминистрация предлагает продать: «Братислава», «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», кинотеатр им. Т.Г.Шевченко, «Киевская Русь», «Флоренция», «Экран», «Жовтень», кинотеатр им. Гагарина. А.БРИГИНЕЦ сообщил, что его комиссия рассмотрела предложение КГГА и не поддержала его, отложив окончательное принятие решения для рассмотрения на открытом заседании комиссии. При этом председатель комиссии отметил, что сегодня в киевской собственности остаются 19 кинотеатров, включая названные.

Сегодня пресс-служба столичной мэрии сообщила со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, что власть города ищет инвесторов для реконструкции коммунальных кинотеатров.

Он объяснил, что в условиях конкурса, на который планируется выставить коммунальные кинотеатры, нуждающиеся в реконструкции и переоснащении, обязательно будет пункт о сохранении профиля заведения и рабочих мест. При этом В.ЖУРАВСКИЙ высказался конкретно по поводу кинотеатра “Жовтень”: «есть кинотеатры, работой которых мы довольны. Например, кинотеатр «Жовтень». Сейчас это современное заведение культуры, которое удовлетворяет потребности столичных почитателей кино, принимает участие в международных кинофестивалях. Руководство и коллектив кинотеатра относится ответственно к своей работе, с любовью к зрителям».