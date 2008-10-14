В Луганске отметили День украинского казачества

22:59, 14 октября 2008
Общество
823 0

Участвовали руководители области 

Сегодня в День украинского казачества в Луганске состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие представители Луганской областной администрации, Луганского областного совета, а также представители украинского казачества.

В Луганской области на областном уровне зарегистрировано 10 общественных объединений украинских казаков и 6 организаций донских казаков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter