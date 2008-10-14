Прогноз банку «Надра» снизило уже второе рейтинговое агентство

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») банка «Надра» на «Негативный» и понизило индивидуальный рейтинг банка с уровня «D/E» до «E».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Fitch.

Согласно предоставленной информации, данные рейтинговые действия отражают ухудшение качества активов банка, в то время как его позиция ликвидности также испытывает на себе определенное давление.

По данным Fitch, доля кредитов, просроченных на 90 дней и более («проблемные кредиты»), увеличилась с 5,7% в конце 2007 года до 7,4% на конец первого полугодия 2008 года. Также в течение первого полугодия этого года наблюдался очень быстрый рост кредитов с просрочками менее 90 дней. Это указывает на потенциал дальнейшего роста проблемных кредитов. Несмотря на то, что уровень списаний в последние два года был невысоким, и, по информации Fitch, большинство проблемных кредитов являются обеспеченными, агентство расценивает уровни обесценения кредитов у банка как высокие, особенно в свете относительно благоприятной (до последнего времени) кредитной конъюнктуры. Кроме того, уровень резервирования по проблемным кредитам находится на низком уровне (ниже 40% в конце 1-го полугодия 2008 года согласно отчетности банка по национальным стандартам), и качество капитала является невысоким (существенная часть обеспечивается за счет переоценки инвестиций с ограниченной ликвидностью).

Fitch также отмечает, что позиция ликвидности банка «Надра» в последние недели также оказалась под определенным давлением. В то же время, банк получил обеспеченное залогом рефинансирование в размере 1,5 млрд. грн. (эквивалент 309 млн. долл.) сроком на один год от Национального банка Украины, что должно повысить его финансовую гибкость и помочь погасить еврооблигации на сумму 100 млн. долл. и синдицированный кредит в размере 130 млн. долл., сроки погашения по которым наступают в ноябре 2008 года. По имеющейся у Fitch информации, заимствования и размещения банка «Надра» на внутреннем межбанковском рынке в целом соответствуют друг другу по объемам и срокам погашения. В то же время банк «Надра», как и многие другие украинские банки, может оказаться уязвимым к продолжительному оттоку средств клиентов.

Долгосрочный РДЭ банка Надра «B-» в настоящий момент обусловлен потенциальной поддержкой со стороны властей Украины и отражает значительную, по мнению Fitch, готовность властей страны предоставить поддержку банку такого размера, как “Надра”. «Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ отражает прогноз по суверенным рейтингам. В случае понижения суверенных рейтингов рейтинги банка “Надра”, вероятно, будут понижены. В то же время изменение тенденции в области качества активов, укрепление капитализации и улучшение ликвидности были бы позитивными факторами для кредитоспособности банка.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 23,746 млрд. грн., обязательства - 21,876 млрд. грн., собственный капитал - 1,869 млрд. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2008 года составила 56,587 млн. грн.

По данным банка, на конец марта 2007 г. его основными акционерами являлись: "Novartik Trading Limited" (Кипр), прямое участие - 60,9967%, и "Manmade Enterprises Limited" (Кипр), прямое участие - 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства "Fitch Ratings", по состоянию на 31 марта 2007 г., Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности "East Capital".

Ранее сообщалось, что рейтинговая служба Standard & Poor`s снизила рейтинги по национальной шкале сразу трем украинским банкам: ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) (с В+ «Стабильный» до В+ «Негативный»), АО «Кредобанк» (с В+ «Стабильный» до В+ «Негативный») и «Надра Банка» (с В- «Стабильный» до В- «Негативный»).