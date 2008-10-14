Standard & Poor's снизила рейтинги трем украинским банкам

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила рейтинги по национальной шкале ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) (с В+ «Стабильный» до В+ «Негативный»), АО «Кредобанк» (с В+ «Стабильный» до В+ «Негативный») и «Надра Банка» (с В- «Стабильный» до В- «Негативный»).

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s, которым располагает УНИАН.

«Мы также подтвердили рейтинги двух других украинских банков, прогнозы по которым остаются «Стабильными»: это АКБ «Укрсоцбанк» (кредитный рейтинг В+ «Стабильный») и «Юнекс-Банк» (кредитный рейтинг ССС+ «Стабильный», рейтинг по национальной шкале uaB+). Мы поддерживаем прогноз «Стабильный» по рейтингам «Укрсоцбанка», что отражает ожидаемую помощь со стороны его стратегической материнской компании - банка UniCredit SpA (A+ «Негативный»)», - говорится в сообщении.

Standard & Poor`s 13 октября заявила о пересмотре прогнозов по долгосрочным кредитным рейтингам трех украинских банков со «Стабильного» на «Негативный».

«Пересмотр прогнозов отражает нашу растущую озабоченность относительно негативного влияния на финансовые и бизнес-показатели украинских банков высокой инфляции, обесценивания национальной валюты, а также нынешней турбулентн6ости на мировых рынках, что увеличивает давление на качество активов, ликвидность и фондирование украинских банков», - отметила кредитный аналитик Standard & Poor’s Аннет ЭСС.

Эксперты называют позитивным фактором принятие постановления Национального банка Украины от 11 октября №319, которое устанавливает мораторий на досрочное исполнение договоров по срочным вкладам, ограничение роста активов и запрет на кредиты в иностранной валюте для заемщиков, не получающих доходов в иностранной валюте.

Высокая инфляция и ослабление курса гривни будут иметь негативное влияние на способность заемщиков (особенно физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса) выплачивать их долговые обязательства, что приведет к ухудшению качества активов, говорится в сообщении. «Более высокая стоимость привлечения средств и уменьшившийся доступ к рынкам кредитования особенно пагубны для небольших и средних по размеру игроков, а также тех банков, которые имеют значительные объемы обязательств с наступающими сроками погашения. Более того, нестабильность на межбанковском рынке усугубляет проблемы с ликвидностью», - сказано в сообщении Standard & Poor`s.