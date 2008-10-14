Ющенко поехал открывать музей
11:54, 14 октября 2008Общество
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Президента сопровождают Васюник и Вовкун
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Черниговскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в мероприятиях по открытию второй очереди Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут». В.ЮЩЕНКО, в частности, примет участие в открытии Музея Героев Крут и возложит цветы к памятнику Героям Крут.
В поездке главу государства сопровождают вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК и министр культуры и туризма Василий ВОВКУН.
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