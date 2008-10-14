Фондовые торги в Японии открылись взрывным ростом котировок. Японский индекс "голубых фишек" Nikkei-225 менее чем через 40 минут после открытия торгов на Токийской фондовой бирже вырос на 11%.

Европейский рынок акций также накануне закрылся в "плюсе" на 9%, а вслед за этим фондовый рынок США отыграл львиную долю потерь, понесенных на прошлой неделе.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 11,08%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся почти на 12 процентов 11,81%. На 11,58% вырос индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний Standard and Poor.

Инвесторы с оптимизмом восприняли попытки правительств мировых держав поддержать банковский сектор, - отмечает Эхо Москвы.