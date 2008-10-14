Украина увеличила производство шоколада и кондитерских изделий

В Украине производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в январе-сентябре этого года составило 247 тыс. тонн, что на 14,1% больше показателя за аналогичный период 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сентябре в Украине производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, составило 35,1 тыс. тонн, что на 26,2% больше, чем в августе 2008 года, и на 13,6% больше, чем в сентябре 2007 года.

Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в январе-сентябре составило 186 тыс. тонн, что на 2,6% больше показателя за аналогичный период 2007 года. В сентябре производство этих продуктов составило 18,9 тыс. тонн, что на 7,8% меньше, чем в августе 2008 года, и на 1,8% больше, чем в сентябре 2007 года.