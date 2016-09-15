Количество нарушений прав человека в Украине не уменьшается - правозащитники

Об этом в эфире "Громадського" рассказала исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

«Практика нарушений прав человека, к сожалению, не уменьшается. Мы фиксируем, что практики пыток, насильственных исчезновений, нарушений международного гуманитарного права на данный момент продолжаются», – сказала она.

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Покальчук также добавила, что им неизвестно о каких-либо позитивных сдвигах в этом вопросе со стороны «ЛНР» и «ДНР».

Ранее, правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch сообщили об освобождении 13 человек из «секретной тюрьмы» СБУ в Харькове и опубликовали подробности их содержания.