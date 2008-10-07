Погода на 8 - 12 октября

В ближайшие трое суток в Украине, кроме восточных областей, существенных осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском uидрометцентре, завтра, 8 октября, сохранится облачность. В восточной части и в Крыму пройдут дожди, местами с грозами, на остальной территории – без существенных осадков. Ветер северо-западный, на юге и востоке – юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной и восточной частях 9-14° тепла; днем в Украине ожидается 13-18°, в Карпатах – ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

9-10 октября переменная облачность, без осадков, только ночью и утром 9 октября в восточных областях возможен небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в Крыму и на побережье морей, а 9 октября и на востоке страны 5-10°, в западных областях, а 10 октября в Украине, кроме юга, 1-6° тепла; днем 12-17°, в Закарпатье и в южной части – до 19°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

На 11-12 октября синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей – до 12°, в восточной части 1-6°; днем 10-16°, 12 октября в Закарпатье 14-19°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области 8 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° (в Киеве 7-9°), днем 13-18° (в столице 14-16°).

На 9-10 октября также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9 октября 3-8°, 10 октября 1-6° тепла; днем 12-17°.

11-12 октября в столице и области без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.