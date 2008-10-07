Безработный финансист убил жену, троих сыновей и тещу, а потом покончил с собой

Это произошло в калифорнийской долине Сан-Фернандо. В течение нескольких месяцев этот человек не мог найти себе работу, хотя до этого он был сотрудником нескольких крупных компаний. Как передает CNN, в предсмертной записке он берет на себя ответственность за убийство и указывает на то, что причиной этого поступка стали финансовые трудности, которые он испытывает.

Эхо Москвы