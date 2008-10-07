Горсовет Севастополя отказывается повышать коммунальные тарифы

Городской совет Севастополя отказывается рассматривать вопрос о повышении коммунальных тарифов, при этом ничего не предлагает взамен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Председатель горсовета Валерий САРАТОВ прислал нам письмо, в котором предлагает, чтобы мы решением суда обязали городской совет изменить тарифы. Такая, хорошая себе, позиция: администрация плохая, а горсовет хороший», - сказал он.

В то же время, по словам С.КУНИЦЫНА, «у нас позиция следующая: нас не устраивают никакие письма городского совета, потому что у горсовета нет оснований не рассматривать проект постановления. Решения может быть два: либо рассматривают и говорят «отказываем», но решением сессии, не письмом, либо рассматривают и утверждают такие или какие-то другие тарифы».

Он подчеркнул, что у Севастопольской горадминистрации на сегодня нет предмета для спора. «Поэтому мы судиться с горсоветом не собираемся. Откажут - не исключаю, что будем судиться», - сказал С.КУНИЦЫН.

При этом он выразил сомнение в том, что «при нынешнем финансовом состоянии и ситуации в экономике в целом мы продадим столько прав аренды на земельные участки, чтобы действующие тарифы покрыть». (В бюджете города предусмотрен именно этот источник на покрытие расходов коммунальных предприятий города в размере 181 млн. грн. - УНИАН).

И тогда, сказал С.КУНИЦЫН, «останутся без тепла все жители города».

Кроме того, он отметил, что в Севастополе на сегодня жилищными субсидиями пользуются всего 700 человек из 400 тысяч населения города. «Это самый низкий в Украине показатель. Он говорит о том, что хотя в целом 87 тысяч человек в городе получают различного рода субсидии (и льготы на оплату услуг ЖКХ - УНИАН) из местного и государственного бюджетов, но все равно данная цифра говорит, что люди в основном согласны с нынешними тарифами, у них нет оснований подавать документы на оформление жилищных субсидий. А когда тарифы вырастут, тогда появятся соответствующие основания у достаточно большого количества людей», - констатировал глава горадминистрации.

По мнению С.КУНИЦЫНА, коммунальные тарифы должны быть, как минимум, хотя бы с нулевой рентабельностью (для коммунальных предприятий - УНИАН).

С.КУНИЦЫН считает, что горсовет, если он не согласен с предлагаемыми тарифами, должен сказать, что предлагает со своей стороны для решения этого вопроса.

По информации главы города, «главные проблемы в обеспечении севастопольцев теплом лежат в области погашения долгов за газ, использованный в минувшем отопительном сезоне, и обеспечении текущих расчетов за газ. Это 24,2 млн. долгов за потребленный природный газ в прошлом отопительном сезоне».

По словам С.КУНИЦЫНА, в ближайшее время будет погашено долгов за газ на сумму около 22 млн. грн., полученных на аукционах по продаже прав аренды на земельные участки.

«Но что дальше? При нынешней тарифной политике, убыточной для города, при том, что у нас тарифы одни из самых низких в Украине, кто бы как не спекулировал на этой теме, мы прекрасно понимаем, что у нас есть два варианта: либо где-то находить деньги и кредитовать поставки газа, либо повышать тарифы. Поэтому, нами была проведена определенная работа, мы подали в городской совет документы на изменение тарифной политики», - объяснил С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, Севастопольская городская государственная администрация предлагает горсовету в 2-3 раза повысить тарифы на теплоснабжение и горячую воду, а также на жилищные услуги.