Снова обвал на российском фондовом рынке

Российский фондовый рынок открылся в понедельник резким обвалом котировок большинства ликвидных ценных бумаг, чему способствовал не очень хороший внешний фон, сообщает "Финмаркет".

Рынок акций РФ открылся снижением цен на 5-12%, индекс ММВБ за первые минуты торгов потерял почти 13%. Индекс РТС к 10:40 ( время московское), потеряв 6,8%, опустился ниже отметки 1000 пунктов - до 997,57 пункта.

К 10:33 мск на ФБ ММВБ акции Сбербанка РФ потеряли в цене 10,7%, ВТБ - 12%, "Уралкалия" - 16,2%, "Уралсвязьинформа" - 10,2%, "Газпрома" - 7,4%, "Лукойла" - 6,56%, "Роснефти" - 9,7%, ГМК "Норильский никель" - 9,2%, "Сургутнефтегаза" - 8,3%, "Полюс Золото" - 7,8%, "Транснефти" - 6,7%

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