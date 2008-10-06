То, что в школе - «подарок», в вузе - взятка (опрос)

Только 26,1% украинцев не давали взяток во время поступления и учебы в высших учебных заведениях.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского телефонного опроса «Коррупция в высшей школе», проведенного Институтом Горшенина с 22 по 28 сентября 2008 года во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе.

По результатам исследования, 63,5% украинцам (из тех, кто сам учился или чьи дети учились в вузах) приходилось дарить подарки или платить деньги преподавателям или руководству вузов. При этом приблизительно такое же количество (63,7%) опрошенных расценивают это как взятку. В то же время данные июньского опроса Института Горшенина о коррупции в средней школе свидетельствуют о том, что подарки школьным учителям и руководству считают взяткой лишь 10% украинцев, а большинство родителей (81,8%) относится к этому как к проявлению внимания к школьным педагогам. Следовательно, заключает институт Горшенина, украинцы лояльно относятся к необходимости дарить подарки, пока их ребенок находится в школьном возрасте, и достаточно неоднозначно расценивают эту же необходимость в контексте вузов.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что дать взятку в вузе для большинства респондентов не являются единичным случаем. Часто это приходится делать 10,3% украинцев, а время от времени – 76,1%, и только 11,2% это делают изредка, остальным было тяжело ответить на этот вопрос. При этом чаще всего инициативу дать взятку проявляют сами родители или студенты (33,1% давали взятку по собственной инициативе, 36,4% - по инициативе старосты или других представителей студенческого самоуправления). Приблизительно каждая пятая взятка (19,3%) дается по инициативе представителей высшего учебного заведения.

В перечне поводов для взятки лидирует вступление в высшее учебное заведение – с этой целью давалось 42,3% взяток. Дальше идут успешная сдача экзаменов и зачетов (24,7% и 11,5% соответственно) и угроза отчисления из вуза – 6,7%, другие поводы - 0,8%, остальным 14% опрошенных было тяжело ответить на этот вопрос.

Комментируя полученные данные, руководитель call-центра Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО отметила, что коррумпированность высшей школы указывает на то, что “рыночные интересы и академические ценности – вещи, которые плохо сравниваются. Коррумпированность – это главный негативный эффект коммерциализации вузов, обратная сторона рынка образования”. По ее мнению, если существуют образовательные услуги, и они имеют рыночную цену, почему бы не включить в прейскурант лояльность преподавателя, высокие оценки, диплом и ученую степень? “Отсутствие государственной политики в сфере образования, неопределенность правил игры на рынке, конкурентное давление со стороны коммерческих вузов привели к тому, что даже в “старых” университетах и институтах коррупция стала повседневным элементом и даже не вызывает общественного осуждения”, - заметила М.ТКАЧЕНКО

Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос «Коррупция в высшей школе» с 22 по 28 сентября 2008 года во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, были опрошены 1000 респондентов в возрасте 18 и больше лет, которые сами учатся или чьи дети учатся в высших учебных заведениях на бюджетной основе. Квотами в выборке были возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.