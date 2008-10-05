В Тернопольской области открыт памятник Иоанну Павлу II

В городе Бережаны Тернопольской области открыт памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Бережанской горсовета, бюсты из бронзы установили возле римско-католического костела Рождества Девы Марии. После торжественной литургии его освятили священники двух традиционных христианских конфессий города.

К установлению памятника приобщилась римско-католическая община Бережан и жители Ключборга, который является побратимом Бережан. Изготовили бюст в Польше. На памятном знаке на украинском и польском языками вычеканена надпись “Українська земле, дякую тобі за приклад вірності Євангелії. Йоанн-Павло ІІ. Київ. 24 червня. 2001 року”.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году в Тернополе именем Папы Римского Иоанна Павла IІ назвали площадь на Восточном массиве.