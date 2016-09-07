Союз юристов Украины будет предоставлять бесплатную правовую помощь в решении вопросов чернобыльцев

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие положения определены в подписанном в Киеве Меморандуме о сотрудничестве, подписи под которым поставили председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун и председатель Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль Украины» Владимир Войтов.

Согласно документу, основными направлениями сотрудничества является проведение юридических экспертиз, подготовка предложений по проектам законодательных и нормативных актов по вопросам повышения эффективности социальной политики, усиление правовой помощи в защите конституционных право граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, взаимодействие с международными фондами и организациями по реализации благотворительных программ, подготовка совместных предложений по проектам общегосударственной целевой программы минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, а также проектов других государственных программ по вопросам безопасного использования атомной энергии и другие.

В комментарии журналистам Пискун сказал, что с практической точки зрения – «это объединение о совместной деятельности объясняется тем, что сегодня в нашей стране не дорабатывают в некоторой степени власть и люди, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Они не получают те свои законные льготы и возмещения, которые должно им отдать государство».

Поэтому, по его словам, Союз юристов Украины берет на себя обязательство юридически обеспечивать деятельность Союза Чернобыль Украины.

«И мы будем помогать людям получать все то, что нужно им иметь по закону, и будем защищать их на всех уровнях от любого произвола чиновников, государства», - заверил председатель общественной организации.

Отвечая на вопрос, каким образом Союз юристов может в практической плоскости решить вопрос по выплатам чернобыльцам, если есть соответствующее решение суда, но они не выполняются, Пискун отметил: «Поскольку есть решение суда, есть высший суд, исполнительная служба, и есть суды по правам человека в Европе, и я думаю, что государство Украина будет выполнять решения судов, и к этому все идет. Потому что невыполнение решения суда влечет за собой не только правовую, но и международную ответственность», - отметил Пискун.

В свою очередь председатель Союза-Чернобыль Войтов напомнил, что этот год президент Украины объявил годом чествования памяти участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

По словам Войтова, есть три документа по этому поводу, в частности, лично указ президента о чествовании памяти и проведении соответствующих мероприятий, есть документ Верховной Рады и есть постановление Кабинета министров.

«30 лет прошло со дня катастрофы, когда люди ценой своей жизни, здоровья, спасли страну, но сегодня никакие документы (дающие льготы чернобыльцам - УНИАН) не выполняются. Сегодня даже существует дефицит внимания к этим людям. Поэтому, конечно, возник такой вопрос: поскольку государство не уделяет должного внимания проблемам, чернобыльцев Союз-Чернобыль решил объединить усилия с Союзом юристов, чтобы самостоятельно защищать свои интересы», - пояснил он.

Как отметил Войтов, до сих пор за каждое обращение в суд, чтобы надлежащим образом оформить документы, чернобыльцы были вынуждены обращаться к адвокатам и платить им за услуги. Но сейчас при обращении к Союзу юристов на местах эта помощь будет оказываться бесплатно.

В то же время председатель Союза чернобыльцев выразил сожаление, что президент не выполнил обещание провести встречу в этом году с чернобыльцами.

«При возложении цветов на 30-летие президент обещал встретиться с нами, но, к сожалению, до сих пор этого не произошло», - отметил Войтов.