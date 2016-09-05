Порошенко поручил Луценко взять расследование ситуации вокруг "Интера" под личный контроль

Об этом Порошенко сообщил на совещании с руководителями силовых ведомств, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Я поручил генеральному прокурору взять расследование под личный контроль, потому что остается много вопросов", - сказал Порошенко.

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Глава государства также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову приложить максимальные усилия для обеспечения правопорядка на улицах Киева и в целом в Украине и держать ситуацию на контроле.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника огня произошло возгорание на 1-м этаже (на площади 10 кв. м) и на 2-м этаже (на площади 20 кв. м). Пожар был ликвидирован в 16:51. В 17:09 в результате повторного занесения постороннего источника огня произошло возгорание помещения на 2-м этаже на площади 60 кв. м. Пожар был локализован в 17:33 и ликвидирован в 18:01.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В данное время возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходит акция по блокированию телеканала, участники которой требуют прекратить работу телеканала, обвиняя «Интер» в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.