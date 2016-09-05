Блокирующие "Интер" активисты утверждают, что поджог совершили сотрудники телеканала
Участники акции по блокированию телеканала "Интер", которые сегодня митингуют возле здания канала на улице Дмитриевской, утверждают, что вчера сотрудники телеканала сами подожгли свое помещение на улице Щусева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал координатор акции по блокированию "Интера", боец батальона "Святая Мария" Алексей Сердюк.
"Вчера работники "Интера" сами подожгли, и это произошло именно после того, как полиция арестовала участников акции", - сказал Сердюк.
Также он сказал, что сегодня были арестованы двое участников акции, но, по его словам, их уже отпустили.
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Как сообщал УНИАН, вчера в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг возле здания телеканала, участники которого жгли шины.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание на 1-м этаже (на площади 10 кв. м) и на 2-м этаже (на площади 20 кв. м). Пожар был ликвидирован в 16:51. В 17:09 в результате повторного занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание помещения на 2-м этаже на площади 60 кв. м. Пожар был локализован в 17:33 и ликвидирован в 18:01.
Сейчас возле главного офиса "Интера" проходит акция по блокированию телеканала, участники акции подвезли к зданию как минимум 50 шин и обложили ими въездные ворота.