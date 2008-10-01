Налоговая сообщает, какие СМИ будет проверять до конца года

Государственная налоговая администрация Украины обнародовала перечень СМИ, которые будут проверять в течение ІV квартала 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА, с целью обеспечения прозрачности во всех направлениях деятельности Государственной налоговой администрации Украины и во исполнение требований Указа Президента Украины от 9 декабря 2000 г. № 1323 “О дополнительных мерах по беспрепятственной деятельности средств массовой информации, дальнейшему утверждению свободы слова в Украине” на веб-сайте ГНА Украины (www.sta.gov.ua) в подразделе „Навигатор плательщика налога” раздела „Консультационный центр” размещен Перечень субъектов хозяйствования – средств массовой информации, которые будут проверяться в течение ІV квартала 2008 года.

В соответствии с пп. 5.4 п.5 Меморандума о сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией Украины и Национальным союзом журналистов Украины от 4 июня 2008 года, члены НСЖУ имеют право принимать участие в проверках средств массовой информации (по их согласию).

Следовательно, в течение ІV квартала 2008 года налоговики, в частности, проверят: в Донецкой области ООО НВК "Интеграл", Запорожской - ЧП "Печатный мир", Луганской – областное объединение "ЛКТ", Львовской - ООО "Газета "Галицькi контракти", ООО "Издательская группа "Экспресс", в Киеве - ЗАО "Коммерсант-Украина", ООО "Мелорама Продакшн", ЗАО "Таврийские игры".