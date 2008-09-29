План спасения экономики провалился в Конгрессе США

Администрации США не удалось набрать большинство голосов конгрессменов в поддержку плана спасения американской экономики, сообщает Bloomberg. 227 членов Палаты представителей проголосовали против проекта, тогда как число голосов, подданных за план министра финансов Генри Полсона, составило лишь 206.

Среди противников предложения администрации оказались как республиканцы, так и демократы. Из республиканцев "за" проголосовали 66 человек, "против" - 132. Голоса демократов распределились следующим образом: "за" - 141 голос, "против" - 94.

План Полсона представлял собой выделение 700 миллиардов долларов бюджетных средств на выкуп неликвидных активов. Целью плана являлась рекапитализация банковской системы и поддержка ипотечного рынка США, ставшего первопричиной финансового кризиса.

Фондовый рынок отреагировал на провал проекта резким падением котировок. Сразу после оглашения результатов голосования Dow Jones снизился на 6,3 процента.

Цена на нефть также упала, снизившись к концу регулярной сессии на бирже NYMEX на 9,14 доллара до 97,75 доллара за баррель. В то же время золото подскочило на 17,6 доллара до 912 долларов за тройскую унцию.

Лента.ру