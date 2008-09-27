Пропавшее у побережья Болгарии судно оказалось украинским

Затонувшее сегодня у берегов Болгарии транспортное судно «Толстой» было украинским. Об этом сообщил министр транспорта Болгарии, пишет Газета.ру со ссылкой на Associated Press .

Как сообщалось ранее, сегодня утром затонуло судно «Толстой», не успевшее подать сигнал бедствия. Сухогруз, идущий под северокорейским флагом, вышел из ростовского порта 21 сентября с грузом металлолома на борту в турецкий порт Нимруд. 24 сентября получено сообщение о благополучном прохождении судна Керченского пролива.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи берегов Болгарии, в районе мыса Эмин был обнаружен аварийный буй российского грузового судна "Толстой". Кроме того, во время поисковой операции, был найден пустой спасательный плот.