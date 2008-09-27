Возле берегов Болгарии пропал российский корабль

У берегов Болгарии пропало российское судно.

Как передает "Лента.ру", в районе мыса Эмин был обнаружен аварийный буй российского грузового судна "Толстой". Кроме того, в ходе начавшейся поисковой операции был найден пустой спасательный плот. Морские власти Болгарии проинформировали о происшествии все суда, находящиеся у берегов страны. Агентство France Presse уточняет, что пропавшее судно шло под флагом Северной Кореи.

В район поисково-спасательной операции направится сторожевой корабль "Смелый" болгарских ВМС.