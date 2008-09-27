ЕБРР не даст кредиты "Укрзалізниці" и "Укравтодору"

Европейский банк реконструкции и развития не нашел возможности предоставить кредиты “Укрзализныце” и “Укравтодору”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

“ЕБРР отказался, он сказал, что на сегодня нет возможности дать этот кредит, у них нет ресурсов сегодня. Они не могут дать, они могут дать только в начале следующего года”, - сказал министр.

В тоже время он добавил, что средства для “Укрзалізниці” (250 млн. долл.) будут предоставлены. По словам И.ВИНСКОГО, соответствующие договоренности с Credit Swiss достигнуты около недели назад, кредит будет предоставлен под 7,5% + Libor на 10 лет.

По словам министра, относительно «Укравтодора» вопрос не решен.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что Минтранссвязи и ЕБРР планируют 26 сентября подписать соглашение о выделении кредита для «Укрзализныци» и «Укравтодора».

При этом министр уточнил, что для «Укрзалізниці» будет выделено 250 млн. долларов, для «Укравтодора» - 150 млн. долларов.

По его словам, ставка по кредиту - LIBOR плюс 4,5%. Кредит будет предоставлен на 10 лет.

Напомним, ранее планировалось привлечь кредит ЕБРР для покупки «Укрзалізницею» 241 вагона у Крюковского вагоностроительного завода.