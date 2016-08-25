Суд арестовал первого полицейского, подозреваемого в убийстве в Кривом Озере
Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 25 сентября одному из фигурантов дела об убийстве жителя пгт Кривое Озеро – сержанту Кривоозерского отдела полиции Николаевской области Александру Причипойде.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес на заседании сегодня, 25 августа.
Сержант полиции не признал себя виновным. Он заявил суду, что оборонялся, поэтому полицейские и применили силу.
Причипойду подозревают в совершении уголовного преступления по ст. 365 Уголовного кодекса – превышение служебных полномочий.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".
В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.