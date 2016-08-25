Суд арестовал первого полицейского, подозреваемого в убийстве в Кривом Озере

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес на заседании сегодня, 25 августа.

Сержант полиции не признал себя виновным. Он заявил суду, что оборонялся, поэтому полицейские и применили силу.

Причипойду подозревают в совершении уголовного преступления по ст. 365 Уголовного кодекса – превышение служебных полномочий.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.