Врадиевка-2: Нацполиция обещает не скрывать результаты расследования убийства, совершенного полицейскими

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции.

По словам Бушуева, для расследования событий в ночь на 24 августа в Николаевской области, по приказу председателя Национальной полиции Хатии Деканоидзе, сформирована комиссия. В ее состав вошли работники аппарата Нацполиции.

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Комиссия осуществляет публичный прием граждан. Он начался в 9 часов утра в здании районной госадминистрации. «Мы готовы выслушать всех и отреагировать должным образом», - сказал Бушуев.

«В течение последних суток мы работаем в населенном пункте Кривое Озеро. Собираем всю информацию и заявляем об открытости в этом вопросе», - сообщил Бушуев.

Он заверил, что никаких действий или поступков, которые будут направлены на сокрытие неправомерных действий, не будет допущено. Каждый виноватый и причастный к совершению преступления понесет наказание. «Я бы хотел подчеркнуть категоричную позицию Нацполиции относительно неотвратимости наказания сотрудников полиции, которые причастны к совершению преступления», - подчеркнул Бушуев.

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Он также сообщил, что трое полицейских задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Начато уголовное производство по ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший оказывал сопротивление, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что трое полицейских, которые подозреваются в избиении человека задержаны.

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро, чтобы избежать общественного напряжения, следственную группу из числа следователей следственного управления прокуратуры области во главе со своим заместителем.

Позже появилась информация, что житель Кривого Озера Александр Цукерман скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщает николаевское издание Новости-Н, которое опубликовало копию заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной Николаевским областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа. Согласно опубликованной копии документа, причиной смерти стала «острое внутреннее кровотечение, травматическое поражение сердца». Сообщается, что на теле погибшего выявлено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым «патроном Флобера». По мнению эксперта, на которого ссылается издание, выстрелы были сделаны в упор. Две пули обнаружены в сердце, еще одна – застряла в легком.

Деканоидзе заявила, что отделение полиции в Кривом Озере будет расформировано.