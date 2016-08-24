От Беларуси до ОАЭ: лидеры стран мира поздравили Украину с Днем Независимости

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, лидеры государств желают мира, процветания и благополучия украинскому народу и государству, а также выражают надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между странами на основе взаимопонимания и уважения.

В частности, президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович в поздравлении пожелала благополучия, безопасности и стабильности Украине, подчеркнув полную поддержку Хорватией территориальной целостности и суверенитета Украинского государства. Грабарь-Китарович также выразила надежду на развитие двустороннего сотрудничества между государствами.

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Поздравления главе государства и украинскому народу с национальным праздником поступили от руководителей Болгарии, Словакии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Армении, Узбекистана.

С 25-й годовщиной Независимости Украину поздравили король Бельгии Филипп, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халиф бин Заид Аль Нагаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нагаян.

Напомним, Украина сегодня празднует 25-ю годовщину независимости.

Главным событием Дня Независимости будет военный парад, который начнется в 10.00 в центре Киева.