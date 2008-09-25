В Донецке визитерам на Евро-2012 предложат спартанскую обстановку

Имеющийся сегодня в Донецкой области дефицит 5-звездочных отелей к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года можно компенсировать 4- и 3-звездочными отелями, считает председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке.

По словам В.ЛОГВИНЕНКО, «мы в области решаем проблему по гостиницам; единственное - идет дискуссия по количеству мест в пятизвездочной гостинице».

Губернатор подчеркнул, что любой инвестор понимает, что «его гостиница должна работать и после окончания спортивных мероприятий», должна быть востребована. «Эта проблема уже находит первое понимание и у экспертов (УЕФА – УНИАН), которые работают с нами, - объяснил В.ЛОГВИНЕНКО. - Понимание того, что дефицит можно компенсировать и за счет четырехзвездочных, трехзвездочных отелей».

«Мы идем по этому пути. Только в городе Донецке есть 14 площадок с инженерными сетями под строительство гостиниц», - заключил губернатор.