Депутаты блока Черновецкого пересядут на общественный транспорт?

Сопредседатель фракции Блока Леонид Черновецкого Алла ШЛАПАК уверена, что аукцион по продаже служебных автомобилей столичной мэрии будет максимально прозрачным.

Об этом она заявила, комментируя решение Киевского городского председателя о продаже с аукциона служебных автомобилей сотрудников Киевской городской госадминистрации, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Черновецкого в Киевсовете.

По ее словам, «принципиальная позиция нашего Блока на протяжении всей истории его существования заключается в том, что власть должна служить киевлянам, а не руководить ими. Мы выступаем за ликвидацию льгот чиновникам, в том числе местного уровня".

Как отметила А.ШЛАПАК, во многих странах (кстати, намного более зажиточных, чем Украина) чиновники самостоятельно решают вопрос, как им доехать на работу и с работы. "Кто-то выбирает собственное авто, кто-то велосипед, а многие пользуются общественным транспортом, который в нашей столице сейчас стал намного удобнее», - сказала она.

«Обычно подготовка аукциона по продаже служебных автомобилей столичной мэрии нуждается в определенном времени, но я уверена, что эта мера не даст никаких оснований для разговоров о каких-то гипотетических злоупотреблениях» - подчеркнула А.ШЛАПАК.