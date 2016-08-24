В Житомирской области на взятке в 65 тысяч гривень задержали полицейского

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

Как отмечается в сообщении, военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками отдела внутренней безопасности Национальной полиции Украины и отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области задержан при получении неправомерной выгоды в размере 65 тысяч гривень оперуполномоченный уголовного розыска криминальной полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

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Указанные средства капитан полиции требовал и получил от гражданина за неуведомление органа досудебного расследования о совершении им уголовного правонарушения.

Сразу после получения неправомерной выгоды в сумме 65 тыс. грн злоумышленник задержан правоохранителями.

Решается вопрос относительно сообщения указанному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.