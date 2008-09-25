Украинский МИД не комментирует «провал затеи Украины по голодомору»

Пресс-служба МИД Украины не комментирует информацию об отзыве из ООН проекта резолюции о Голодоморе, которую распространил МИД РФ.

«Мы не комментируем это заявление», - сказали УНИАН в пресс-службе МИД Украины.

В то же время на официальном сайте МИД России размещено сообщение «О провале затеи Украины по «голодомору» в Совете ООН по правам человека», в котором говорится, что «24 сентября делегация Украины в Совете ООН по правам человека, не получив практически никакой поддержки, вынуждена была официально отозвать внесенный ею ранее проект резолюции «Память о Голодоморе 1932-1933 гг. в Украине».

МИД России заявляет, что считает это единственно верным шагом, добавляя при этом: «Похоже, что и украинская сторона начинает осознавать конфронтационность и бесперспективность своей инициативы».

В сообщении подчеркивается, что в Совете ООН по правам человека и в Генеральной Ассамблее Россия продолжает и будет продолжать проводить линию на недопущение вброса в повестку дня «конфронтационных тем и сюжетов, не имеющих ничего общего с делом поощрения и защиты прав человека и направленных на достижение конъюнктурных политических выгод».

В российском МИДе также заявляют, что «историю надо оставить историкам, а ООН должна заниматься своими прямыми обязанностями – поддержанием международного мира и безопасности, содействием развитию и укреплением режима поощрения и защиты прав человека в мире».