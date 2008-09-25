Где в Украине готовят лучших специалистов по экономике

Лишь в двух украинских вузах подготовка студентов максимально отвечает потребностям экономики. Киевский национальный университет Шевченко и Харьковская национальная юридическая академия Ярослава Мудрого готовят специалистов, которые пользуются наибольшим спросом среди работодателей. Такие данные всеукраинского рейтинга вузов «Компас».

Социологи опросили до тысячи работодателей и выпускников и исследовали 228 украинских вузов. Рейтинг определял, где именно готовят лучших специалистов по специальностям экономика и менеджмент, правоведение, инженерно-техническая подготовка, информационные технологии, а также архитектура и строительство. По результатам составленного рейтинга, в пятерку самых сильных украинских высших учебных заведений вошли девять университетов. Первое место рейтинга заняли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого в Харькове. Второе место рейтинга получили “Киево-Могилянская Академия” и “Киевский политехнический институт”. Третье место разделили Национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Национальный университет внутренних дел, Национальный университет строительства и архитектуры. Эти результаты должно учесть Министерство науки и образования в дальнейшем для разработки направлений подготовки молодых специалистов, считает представительница информационно-аналитического центра «Бест» Елена Осикина: «Наша цель была в том, чтобы затронуть серьезные вопросы перед экспертами, властью: действительно ли нам нужно столько высших учебных заведений? Нужно ли всем высшее образование, если его можно так легко получить?» Второй этап рейтинга «Компас» будет проводиться весной следующего года.

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