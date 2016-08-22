Юбилейные медали ко Дню Независимости обошлись в более полумиллиона гривень - СМИ

Такую выплату можно найти на сайте Единого веб-портала использования публичных средств, пишет Экономическая правда.

Как отмечается, так же ГУД выплатило НБУ еще 170 тысяч 562 гривень за бланки дипломов по случаю "25 лет независимости Украины".

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Согласно документам, оплата была осуществлена 18 августа.

Кроме того на сайте можно найти выплату ГУДа на счет физического лица – предпринимателя Сопова А.М. на сумму 350 тысяч 500 гривень за футляры к государственным наградам.

Такая оплата была осуществлена 9 августа.