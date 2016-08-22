Эксперты назвали основные достижения Украины за годы независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время дискуссии на тему "Украине - 25: достижения и поражения" сообщил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Руслан Кермач.

Наряду с этим, по его словам, опрошенные эксперты отмечают также провозглашение и сохранение государственной независимости Украины, реформирование оборонного сектора и восстановление боеспособности украинской армии, сохранение производственного потенциала и конкурентоспособности отраслей экономики (аэрокосмическая отрасль, машиностроение, сектор IT-технологий).

Важными достижениями, по мнению экспертов, являются также подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и рост уровня национального сознания, патриотизма и формирование политической нации в Украине.

К главным поражениям Украины на 25-летнем пути независимости эксперты причислили, прежде всего, высокий уровень коррупции в государственных органах власти и общественной жизни и неспособность защитить территориальную целостность и, как следствие, потерю контроля над частью территорий (Крым и отдельные районы Донбасса).

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Также эксперты указали на отсутствие структурных реформ в экономике и государственной системе и проблему влияния олигархов на власть и политические процессы в стране, упадок сферы социальной защиты и социальную незащищенность украинских граждан, упадок науки и качества образования.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать в первую очередь, чтобы Украина стала успешной и процветающей страной, эксперты указали, прежде всего, на необходимость дальнейшего проведения антикоррупционной деятельности и искоренения коррупции из всех сфер жизни.

Другими важными рецептами успеха, по мнению экспертов, являются проведение экономических реформ, которые способствовали бы поступлению международных инвестиций и развитию малого и среднего бизнеса в Украине, а также завершение реформы судопроизводства, которая обеспечила бы независимость и справедливость судебной системы.

Среди событий, которые в решающей степени определили направление развития Украины, отмечается в исследовании, эксперты чаще всего упоминали Революцию Достоинства, Оранжевую революцию и принятие Декларации о государственном суверенитете и провозглашения Независимости Украины.

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К важнейшим событиям за 25 лет с положительным влиянием опрошенные эксперты также отнесли принятие Конституции Украины в 1996 году и подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Среди главных событий с негативным влиянием опрошенные эксперты, прежде всего, выделили вооруженный конфликт с РФ на Донбассе, установление политического режима Виктора Януковича, аннексию Крыма Россией, авторитаризм и формирования "олигархата" во время президентства Леонида Кучмы, базирование Черноморского флота РФ в Крыму и убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

В то же время, говорится в опросе, некоторая часть экспертов считает, что такие события, как Помаранчевая революция и Революция Достоинства имели неоднозначное влияние на дальнейшее развитие Украины.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 9-19 августа провел экспертный опрос "Украине - 25: достижения и поражения". Целью опроса было выяснить мнения экспертов относительно основных достижений и неудач Украины за 25 лет независимости. Всего опрошено 75 экспертов.