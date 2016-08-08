Азербайджан приговорил своего гражданина к 10,5 годам за деятельность в наркобанде в Черкассах

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, на основании международно-правовых договоров, ратифицированных Украиной, областная прокуратура передала в правоохранительные органы Азербайджана ходатайство о привлечении к уголовной ответственности гражданина этой страны, который обвиняется в совершении в Черкассах ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Установлено, что в течение 2009 года члены банды, в которую входил азербайджанец, совершали в Черкассах преступления, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

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После задержания и привлечения членов организованной преступной группы к уголовной ответственности гражданин Азербайджана сбежал из Украины и находился в международном розыске.

В конце 2014 года правоохранители Черкасской области установили, что мужчина находится в Азербайджане. В связи с тем, что он является гражданином этой страны и его экстрадиция в Украину, согласно законодательству Азербайджана, невозможна, уголовное производство передали правоохранительным органам Азербайджана.

Благодаря надлежащему документированию правоохранительными органами области преступлений, совершенных в Черкассах, суд в Азербайджане приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.