ГПУ: по результатам генетической экспертизы дело против Медведько и Полищука могут закрыть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила прокурор ГПУ Ольга Кориняк.

«Сейчас в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз продолжаются генетические экспертизы, цель которых непосредственно установить или опровергнуть идентичность генетических признаков забора крови от подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука с профилями ДНК, которые были изъяты с места происшествия, из автомобиля», - заявила она.

По ее словам, относительно перспектив по этому уголовному производству, все будет зависеть от результатов судебных экспертиз.

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«Если у нас будут подтверждены, идентифицированы непосредственно те образцы, генетические признаки будут идентифицированы с теми образцами, которые были отобраны с места происшествия с признаками отобранной крови наших подозреваемых, то скорее всего обвинительный акт в отношении этих лиц будет направлен в суд. Если экспертиза не подтвердит эти факты, то вероятно, уголовное производство в отношении этих подозреваемых будет закрыто», - добавила прокурор.

Как сообщал УНИАН, журналиста Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле дома, где он проживал. В его убийстве подозревают Медведько и Полищука.

12 июля 2016 года прокуратура города Киева на своей странице в Facebook заявила, что у Медведько и Полищука принудительно отобрали биологические образцы, поскольку они неоднократно отказывались предоставить их повторно.

«12 июля на основании постановлений Печерского райсуда г. Киева в рамках расследования уголовного производства по факту убийства украинского журналиста Олеся Бузины экспертами произведен принудительный отбор биологических образцов у подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука. Проведение данного следственного действия обусловлено тем, что подозреваемые неоднократно отказывались повторно предоставить биологические образцы на экспертное исследование», - отметили в ведомстве.

«Повторный отбор биологического материала подозреваемых и его дальнейшее исследование в альтернативном экспертном учреждении помогут устранить какие-либо сомнения в необъективности проведения судебной экспертизы и будут иметь существенное значение для установления истины по уголовному производству и принятия по нему законного процессуального решения», - говорится в сообщении.

Ранее один из защитников подозреваемых Сергей Войченко сообщил, что Полищука и Медведько избили сотрудники «КОРД», а затем принудительно отобрали у них биологические образцы.