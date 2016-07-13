Отбор био-образцов у подозреваемых в убийстве Бузины состоялся "максимально корректно" - ГПУ

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Надежда Максимец на странице в Facebook.

По ее словам, такой вывод сделан на основании пересмотра "полной не монтированной записи" следственных действий.

"Сначала представители прокуратуры предложили Медведько и Полищуку добровольно предоставить образцы, но они отказались. После этого им зачитали определение Печерского районного суда Киева о разрешении на отбор образцов в принудительном порядке", - написала Максимец.

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По ее словам, подозреваемые вновь отказались и начали оказывать активное сопротивление, уничтожая процессуальные документы и пытаясь повредить оборудование экспертов.

"В связи с этим, максимально корректно, насколько позволяли ситуация и их поведение, образцы были взяты и опечатаны. Все происходило в присутствии их представителей, понятых экспертов. Все фиксировалось на видео. Никаких побоев или умышленного причинения телесных повреждений не было", - заверила Максимец.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что у подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука принудительно отобрали биологические образцы, потому что они неоднократно отказывались предоставить их повторно.

В прокуратуре подчеркивают, что «процедура отбора образцов состоялась в присутствии адвокатов А.Медведько и Д. Полищука, с соблюдением требований УПК Украины и обеспечением прав и свобод подозреваемых». Документирование хода следственного действия осуществлялось в присутствии понятых и с помощью видеофиксации.