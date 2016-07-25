Пожар в жилом доме в центре Львова: спасатели боролись с огнем больше часа (видео)

Там вспыхнула крыша многоэтажки, передает Zaxid.net.

Пламя быстро распространялось и через плотную застройку, огонь мог перекинуться и на соседние жилые дома.

Из дома успели эвакуировать людей. Пострадавших нет, но жители едва сдерживают эмоции. Даже если пожар не затронул их квартир, то жилье залило водой.

А вот о причинах возгорания пока неизвестно.

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"Крыша там в аварийном состоянии, старая, течет. Проводка тоже, возможно, не менялась давно, мы не знаем, что это может быть", – рассказывает Юрий, который приехал помочь друзьям, чье жилье пострадало.

Пока что причины выясняет следствие. Со стихией же спасатели боролись больше часа. Ведь на узкой улице даже с установкой лестницы возникли трудности.

"Улица довольно узкая. Есть линии электропередач, поэтому спасателям пришлось ждать отключения сети, а уже потом расставляли лестницу", – говорит спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

Всего пожар уничтожил около трехсот квадратов кровли. Больше всего пострадала одна из мансардных квартир.