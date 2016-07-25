В центре Львова загорелся жилой дом (фото)

Об этом 25 июля ИA ZIK сообщили очевидцы. По словам очевидцев, там вспыхнул крупный пожар, горит перекрытие дома.

Спикер Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что соответствующий вызов о пожаре поступил к сотрудникам ГСЧС в 12:25. «На место происшествия выехали подразделения ГСЧС. Более подробную информацию сможем сообщить позже», – отметил он.

Причины возгорания выяснит следствие.