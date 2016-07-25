В центре Львова загорелся жилой дом (фото)

14:56, 25 июля 2016
Общество
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По улице Шота Руставели загорелся жилой дом. Из дома эвакуировали людей, тушение пожара продолжается.

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Об этом 25 июля ИA ZIK сообщили очевидцы. По словам очевидцев, там вспыхнул крупный пожар, горит перекрытие дома. 

Спикер Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что соответствующий вызов о пожаре поступил к сотрудникам ГСЧС в 12:25. «На место происшествия выехали подразделения ГСЧС. Более подробную информацию сможем сообщить позже», – отметил он.

Причины возгорания выяснит следствие.

http://zaxid.net/
zik.ua
zik.ua

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