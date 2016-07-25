В центре Львова загорелся жилой дом (фото)
14:56, 25 июля 2016Общество
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По улице Шота Руставели загорелся жилой дом. Из дома эвакуировали людей, тушение пожара продолжается.
Cоответствующий вызов о пожаре поступил к чрезвычайникам \ zik.ua
Об этом 25 июля ИA ZIK сообщили очевидцы. По словам очевидцев, там вспыхнул крупный пожар, горит перекрытие дома.
Спикер Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что соответствующий вызов о пожаре поступил к сотрудникам ГСЧС в 12:25. «На место происшествия выехали подразделения ГСЧС. Более подробную информацию сможем сообщить позже», – отметил он.
Причины возгорания выяснит следствие.
Из-за пожара не ходит троллейбус № 25 / zaxid.net
Более подробную информацию ГСЧС сообщит позже / zik.ua
Горит перекрытие дома / zik.ua
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