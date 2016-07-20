Часы на львовской ратуше возобновили работу

Отныне часы работают, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Отмечается, что в настоящее время идет процесс отладки его стабильной работы.

Как сообщал УНИАН, 14 июля остановились часы на башне львовской ратуши. Из строя вышла шестерня, которая не подлежала ремонту.