На Львовской ратуше сломались часы

Как сообщили в ЛКП «Ратуша-сервис», из строя вышла шестерня, которая не подлежит ремонту, передает zaxid.net.

"Ремонт продлится от нескольких часов до нескольких дней, сейчас ищем кто бы мог сделать деталь, которая сломалась. Не работает шестерня, которая отвечает за движение секундных стрелок. Предполагаем, что эта деталь работала с 1852 года, поэтому сейчас советуемся с львовскими производителями, которые могли бы его повторить", – рассказал главный инженер ЛКП "Ратуша-сервис" Василий Войтович.