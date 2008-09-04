Страны ЕС не готовы признать европейскую перспективу Украины
Только "стремление" и "открытый путь"...
Страны Европейского Союза готовы назвать новое соглашение с Украиной Соглашением об ассоциации, но не готовы признать ее европейскую перспективу.
Как передает сегодня Интернет-издание EUobserver со ссылкой на AFP, в среду, 3 сентября, страны-члены ЕС согласовали проект финального заявления саммита Украина-ЕС, который состоится во французском Эвиане 9 сентября.
В проекте финального заявления страны-члены ЕС планируют признать “европейские стремления Украины” и “сохранить открытым путь для последующего прогрессивного развития отношений Украина-ЕС”.
ЕС также готов назвать новое двустороннее соглашение с Украиной Соглашением об ассоциации, внедрив глубокие политические контакты и начав диалог о безвизовом режиме.
В то же время, отмечает издание, проект финального заявления не предусматривает признания “европейской перспективы” для Украины.
EUobserver отмечает, что против слова “перспектива” в проекте финального заявления выступили Нидерланды, Бельгия и Германия.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября во французском Эвиане состоится саммит Украина-ЕС. Украина ожидает от французского президентства в ЕС усиления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.