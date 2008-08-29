В Кременчуге безработных о вакансиях будут извещать SMS-ками
Разыскивается щедрый оператор
С нового года о вакансиях в Кременчуге (Полтавская область) безработных будут оповещать SMS-сообщениями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель горрайонного центра занятости Владимир НАПАДАЙЛО.
По его словам, Кременчугский горрайонный центр занятости воплотит в жизнь специальный электронный проект оповещения о вакансиях на предприятиях города.
Новый проект предусматривает установку в учебных заведениях города специальных терминалов, благодаря которым можно будет узнать о свободных рабочих местах.
Также о вакансиях на предприятиях безработную молодежь будут оповещать сообщениями на сотовые телефоны.
SMS-сообщения будут поступать на телефоны бесплатно, и сейчас осуществляется работа по выбору оператора, который сможет предоставлять такую мобильную услугу.
Ожидается, что электронно-сотовая система поиска и оповещения о существующих вакансиях заработает для безработных с 2009 года.