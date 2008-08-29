Тимошенко намерена строить ядерный комплекс

Правительство обеспечит мощное финансирование ядерно-энергетического комплекса, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, находясь с рабочей поездкой в Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, премьер подчеркнула: „Для того, чтобы ядерно-энергетический комплекс был построен к 2015 году, нужно, безусловно, мощное финансирование”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такое финансирование будет проводиться за счет прямых расходов из госбюджета и предоставления государственных гарантий.

Премьер заметила, что правительство в изменениях к госбюджету на 2008 год уже заложило 300 млн. грн. на разработку программы ядерно-энергетического комплекса. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на следующий год планируется предоставить на эти потребности государственные гарантии на 1 млрд. грн.

Она отметила, что кредитование будут обеспечивать как отечественные, так и иностранные банки. „Это могут быть любые банки, которые согласятся дать под государственные гарантии Украине такие кредиты”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.