Путин отодвинет ВТО

В ответ на заявления чиновников США о торможении вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) российское правительство намерено разорвать ряд уже подписанных соглашений в рамках этой организации. Такой шаг автоматически отодвинет вступление России в ВТО на неопределенный срок, отмечают эксперты. Фактический отказ от вступления в ВТО может привести к новым ограничениям со стороны России на импорт украинских товаров, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Вчера стало известно, что Россия планирует разорвать ряд соглашений с партнерами по ВТО. На заседании президиума правительства Российской Федерации первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что "Россия намерена уведомить ряд своих партнеров по ВТО о выходе из соглашений, противоречащих ее интересам", однако не уточнил, договоры с какими странами будут разорваны. "Мы намерены продолжить переговоры по вступлению (России) в ВТО, но собираемся выйти из ряда соглашений и проинформировать об этом наших партнеров",– передало высказывание российского чиновника РИА "Новости". По словам господина Шувалова, Россия может вернуться к пересмотру этих соглашений после вступления в ВТО. Как заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, Россию в первую очередь не устраивают сделанные ею уступки относительно уровня господдержки сельского хозяйства. "Наша экономика, ее отдельные отрасли и прежде всего сельское хозяйство несут достаточно большую нагрузку,– сказал он.– Почти никаких плюсов мы не видим и не чувствуем, а нагрузку несем. Это не значит, что мы должны отказываться от стратегического движения в ВТО, но необходимо внести ясность во взаимоотношения с партнерами. Должна восторжествовать элементарная справедливость".

Секретариат ВТО в Женеве пока не уведомлен о позиции России. "До получения официальных извещений о выходе из переговоров Россия по-прежнему остается кандидатом в члены ВТО. Тем более что российская делегация сейчас находится в Женеве и продолжает осуществлять свою деятельность в рабочем порядке",– отметил источник, близкий к секретариату организации.

По мнению директора экономических программ Центра им. Разумкова Василия Юрчишина, такие заявления являются ответом России на высказывания высших чиновников США о том, что конфликт на Кавказе является существенной преградой для членства России в ВТО. Эксперты отмечают, что пересмотр российских соглашений фактически замораживает ее вступление в эту организацию. "Россия недовольна положениями двусторонних протоколов со странами Евросоюза и в особенности с США,– говорит эксперт Центра экономических и социальных исследований Светлана Таран.– Разрыв двусторонних протоколов с этими странами откладывает вступление России в ВТО на неопределенный срок".

Украинские политики уверены, что изменение планов присоединения России ко всемирной организации негативно отразится на украинской экономике. Напомним, чтобы вступить в ВТО, страна-кандидат должна руководствоваться принципами этой организации, в частности воздерживаться от дискриминации импорта из других стран-членов ВТО.

Вступив в ВТО, Россия не имела бы права вводить ограничения на допуск украинских товаров на свой внутренний рынок. Однако 15 августа Россельхознадзор заявил о запрете поставок в страну сухого молока украинского производства, а также о временном сокращении числа украинских экспортеров сыра – с 15 до 7 предприятий.

"Для Украины было бы выгодно, если бы Россия в двусторонних экономических взаимоотношениях с нами руководствовалась нормами ВТО",– отмечает глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин (БЮТ). По его словам, в новой ситуации Украина лишается возможности добиться ряда тарифных уступок в ходе подготовки двустороннего протокола о взаимном доступе на рынки товаров и услуг. А первый заместитель главы этого комитета Николай Круглов (Партия регионов) ожидает в ближайшее время введения Россией новых ограничений на украинский импорт. "Ограничения уже вводятся, и я не исключаю появления новых, особенно в секторах сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности",– говорит он.