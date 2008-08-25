"Газпром" скатился в рейтинге на четыре ступеньки

Российская газовая монополия "Газпром" упала в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место, сообщает агентство Reuters. С мая ее рыночная капитализация снизилась примерно в полтора раза, с 340 до 230 миллиардов.

В середине дня 25 августа стоимость ценных бумаг "Газпрома" на российской бирже РТС снизилась на 0,21 процента до 9,68 доллара за акцию. В мае бумаги "Газпрома" стоили около 15 долларов за акцию.

Российский фондовый рынок сильно "просел" из-за войны в Осетии, а также из-за критики премьер-министром Владимиром Путиным металлургической компании "Мечел". Котировки последней на отечественных и зарубежных биржах упали почти на 50 процентов.

Стоит отметить, что с начала 2000 года капитализация "Газпрома" увеличилась более чем в 46 раз. В мае президент России Дмитрий Медведев отметил, что "Газпром" приносит около 20 процентов доходов в федеральный бюджет.

По данным Reuters, лидером по капитализации среди мировых компаний по-прежнему остается американская нефтяная Exxon Mobil с капитализацией в 417 миллиардов долларов. На втором месте китайские нефтяники - компания Petrochina, чья капитализация достигает 345 миллиардов долларов.

Лента.ру